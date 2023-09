Ηρακλής Χαραλαμπίδης στο συνέδριο της «Ν»: Η Κίνα αγαπάει την Ελλάδα

Για τις υποδομές και την εφοδιαστική αλυσίδα, καθώς και για το πώς αυτά συνδέονται με την πρωτοβουλία Belt and Road (BRI) μίλησε ο Δρ. Ηρακλής Χαραλαμπίδης, Distinguished Chair Professor, Dalian Maritime University, PR. China and Senior Policy Advisor, ELIAMEP (The Hellenic Foundation for European and Foreign Policy) στο συνέδριο της «Ναυτεμπορικής» και του CGTN με τίτλο «Wind in the Sails: New Opportunities for Europe and China».

Συμμετέχοντας στο πάνελ με θέμα «New Technologies become key factors in sustainable development» o Δρ. Χαραλαμπίδης μοιράστηκε τις δικές του εμπειρίες μέσα από τις ενασχολήσεις του στην Κίνα και συγκεκριμένα στο Πανεπιστήμιο του Νταλιάν, ένα από τα κορυφαία πανεπιστημιακά ιδρύματα της ασιατικής χώρας. «Εκεί, τόσο με τους φοιτητές μας όσο και με τους καλούς συνάδελφους έχουμε δουλέψει πάρα πολύ τα τελευταία δέκα χρόνια στο Belt and Road… τι ακριβώς είναι, τι ακριβώς επιδιώκει η Κίνα» ανέφερε.

«Και ξεκινώ λέγοντας ότι logistics στην πραγματικότητα, δεν είναι τίποτα άλλο παρά μια βελτιστοποίηση εμπορευματικών ροών. Αυτό φυσικά εμπλέκει την υποδομή και πάνω απ’ όλα τα λιμάνια και έτσι εξετάσαμε τη δυτική Αφρική, εξετάσαμε την ανατολική Αφρική και τι συστήματα λιμανιών θα μπορούσαμε να έχουμε που να εξυπηρετούν στον καλύτερο δυνατό τρόπο όχι μόνο το εμπόριο της Κίνας, αλλά και το εμπόριο και άλλων χωρών όπως επίσης και ευρωπαϊκών» σημείωσε.

Εστιάζοντας στα θέματα της υποδομής είπε ότι στην Ευρώπη οι κινεζικές επενδύσεις στα λιμάνια ανέρχονται σε 35 και οι περισσότερες από αυτές εντοπίζονται στη βόρεια Ευρώπη. «Έχουμε στα κύρια λιμάνια της Βόρειας Ευρώπης, Ρότερνταμ, Αμβούργο, Αμβέρσα κλπ. κινεζικές επενδύσεις. Στον Νότο όχι τόσο πολύ» παρατήρησε, εξηγώντας: «Ίσως υπάρχει μία διαφορά νοοτροπίας στα θέματα των ξένων επενδύσεων ή ιδιωτικοποιήσεων, αλλά η Κίνα στο σχέδιό της αυτό το μεγαλεπήβολο, του να αναπτύξει τέτοια συστήματα υποδομών και θαλασσίων δρόμων, κοιτάζει και αλλού. Κοίταξε λοιπόν στην Ευρώπη σε πολλές χώρες, κοίταξε στην Αφρική, κοίταξε στη Σρι Λάνκα, στην Κεϋλάνη, στο Πακιστάν, Μιανμάρ». Οι επενδύσεις αυτές, όπως επεσήμανε, συν τοις άλλοις εξασφαλίζουν σε μια χώρα και την ενεργειακή της ασφάλεια.

«Δεν έχω κανένα λόγο να προωθήσω να εκθειάσω ή οτιδήποτε κάποια χώρα, αλλά δεν βλέπουμε εμείς σκιές και σκελετούς και δεύτερες σκέψεις πίσω από τις πρωτοβουλίες και τις διαθέσεις αυτές της Κίνας» τόνισε ο Δρ. Χαραλαμπίδης για να συμπληρώσει: «Εν ολίγοις η Κίνα αγαπάει την Ελλάδα και αυτό θα πρέπει να το καταλάβουμε».

Σε ό,τι αφορά τη βιωσιμότητα τόνισε πως είναι μία αναγκαιότητα σημειώνοντας πως «στη ναυτιλία αργήσαμε πάρα πολύ και προσπαθούμε τώρα να καλύψουμε το χαμένο έδαφος».

naftemporiki.gr