Β. Κορκίδης στο συνέδριο της «Ν»: Σημείο συνάντησης παγκόσμιων παικτών ο Πειραιάς

«Θέλουμε στο μέλλον να πολλαπλασιαστεί αυτή η συνεργασία - H Κίνα είναι το εργοστάσιο του κόσμου» ανέφερε ο πρόεδρος του ΕΒΕΠ στο συνέδριο «Wind in the Sails: New Opportunities for Europe and China»0