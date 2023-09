Η «Ναυτεμπορική» στρώνει το χαλί για την ενίσχυση της ελληνο-κινεζικής συνεργασίας

Αντίστροφα μετρά ο χρόνος για το συνέδριο με τίτλο «Wind in the Sails: New Opportunities for Europe and China» που συνδιοργανώνουν η «Ναυτεμπορική» και το China Global Television Network/CGTN στις 28 Σεπτεμβρίου, στο Divani Apollon Palace.

Ο Όμιλος Μέσων Ενημέρωσης της «Ναυτεμπορικής», συνενώνει τις δυνάμεις του με το CGTN, το κορυφαίο αγγλόφωνο διεθνές μέσο της Κίνας, ανοίγοντας νέους δρόμους στο πλαίσιο της στενής συνεργασίας των δύο χωρών στον τομέα της ναυτιλίας.

Μιλώντας στο κανάλι της Ναυτεμπορικής για τη σημασία του συνεδρίου και τους στόχους της διοργάνωσης, ο διευθυντής της ηλεκτρονικής έκδοσης της «Ν» Μιχάλης Ψύλος αναφέρθηκε στους δεσμούς Ελλάδας και Κίνας και στις προοπτικές περαιτέρω ενδυνάμωσής τους.

«Η ‘Ναυτεμπορική’ συνεργάζεται με μια τεράστια δύναμη, την Κίνα, τη δεύτερη μεγαλύτερη οικονομία του κόσμου» τόνισε, προσθέτοντας πως η ψηφιακή διαδικτυακή ημερίδα, που διοργανώνεται από τη «Ν» και το CGTV, το μεγαλύτερο δίκτυο της δημόσιας κινεζικής τηλεόρασης, με εκατοντάδες εκατομμύρια τηλεθεατές, έχει στόχο να δώσει ώθηση στη συνεργασία των δύο χωρών στο τομέα της ναυτιλίας.

Ο κ. Ψύλος επεσήμανε πως ο ελληνικός εφοπλισμός ελέγχει το 21% της παγκόσμιας χωρητικότητας, ενώ η Κίνα από την πλευρά της είναι υπεύθυνη για το 50% του εμπορίου στα bulk carriers. Επιπλέον, όπως υπογράμμισε, μέχρι τώρα οι Έλληνες πλοιοκτήτες έχουν «κτίσει» στην Κίνα πάνω από 1.300 πλοία. «Σχεδόν ένα στα δύο πλοία που ‘χτίζουν’ οι Έλληνες πλοιοκτήτες ‘χτίζεται’ σε κινεζικά ναυπηγεία» ανέφερε.

«Η ‘Ν’ λοιπόν βάζει πλάτη, στρώνει το χαλί για να ενισχυθεί αυτή η συνεργασία» τόνισε, συμπληρώνοντας: «Η Ελλάδα είναι η πύλη της Κίνας. Είναι η πύλη του ‘Δράκου’ στην Ευρώπη. Το λιμάνι του Πειραιά έχει αναπτυχθεί ιδιαίτερα μετά το 2009, μετά τη σύμβαση με την Cosco. Νομίζω ότι αυτή η συνεργασία πρέπει να συνεχιστεί σε αμοιβαία επωφελή βάση. Και αυτό θα προωθήσουμε: την αμοιβαία επωφελή συνεργασία των δύο χωρών».

Σε ό,τι αφορά τους ομιλητές ο διευθυντής του naftemporiki.gr σημείωσε ότι τις εργασίες του συνεδρίου θα ανοίξει ο νέος υπουργός Ναυτιλίας Χρήστος Στυλιανίδης και θα υπάρχει ταυτόχρονη σύνδεση ανάμεσα στο Καβούρι και στο Πεκίνο, από όπου θα μετέχουν πολύ σημαντικές προσωπικότητες της κινεζικής ναυτιλίας και του κινεζικού χρηματοπιστωτικού συστήματος.

«Ελπίζουμε η ‘Ν’ να βάλει ένα λιθαράκι σε αυτή την ενίσχυση της συνεργασίας» κατέληξε ο κ. Ψύλος.

Το συνέδριο και οι ομιλητές

Το συνέδριο με τίτλο «Wind in the Sails: New Opportunities for Europe and China» θα διεξαχθεί στην Ελλάδα, στις 28 Σεπτεμβρίου 2023, 11.30-15.10, στο Ξενοδοχείο Divani Apollon Palace Thalasso & Spa, με βασικό στόχο όχι μόνον την ανταλλαγή απόψεων, αλλά και τη δικτύωση μεταξύ κορυφαίων εκπροσώπων των δύο χωρών.

Οι ομιλητές θα είναι υψηλόβαθμα στελέχη ναυτιλιακών εταιρειών, πλοιοκτήτες, χρηματοοικονομικοί αναλυτές και ανώτατα τραπεζικά στελέχη με μακροχρόνια εμπειρία στον τομέα τους, καθώς και εκπρόσωποι φορέων – οργανισμών και της πολιτείας. Η συζήτηση θα είναι υβριδική (συμμετοχή με φυσική παρουσία και διαδικτυακά για τους εξ αποστάσεως συμμετέχοντες).

Οι επίσημες γλώσσες του συνεδρίου θα είναι η ελληνική και η κινεζική, με ταυτόχρονη διερμηνεία στην αγγλική.

Το συνέδριο θα βιντεοσκοπηθεί και θα μεταδοθεί από το οικονομικό – επιχειρηματικό κανάλι Naftemporiki TV και το CGTN και θα αναρτηθεί στα YouTube Channels τους. Σχετικές αναρτήσεις θα γίνουν στα social media και θα καλυφθεί δημοσιογραφικά από την έντυπη «Ναυτεμπορική» και το naftemporiki.gr.

Την ημέρα διεξαγωγής του συνεδρίου θα διανεμηθεί με την έντυπη έκδοση της «Ναυτεμπορικής» ειδικό ένθετο με τίτλο Focus on Shipping and Environment και θεματολογία παρόμοια με αυτή του συνεδρίου.