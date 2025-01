Γάζα: Απελευθερώθηκαν άλλες 4 όμηροι από τη Χαμάς

Και οι τέσσερις γυναίκες όμηροι είναι στελέχη του ισραηλινού στρατού.

Οι τέσσερις όμηροι είναι ντυμένες με στολές και όλες έχουν τα μαλλιά τους δεμένα. Χαμογέλασαν και χαιρέτησαν τον κόσμο στην πλατεία καθώς ανέβηκαν στη σκηνή.

Αυτή θα είναι η δεύτερη ομάδα ομήρων που απελευθερώνει η Χαμάς από τότε που συμφωνήθηκε κατάπαυση του πυρός.

WATCH: Four female Israeli hostages seen in IDF uniforms, waving to crowd, before boarding Red Cross vehicles in Gaza pic.twitter.com/ypJaTQtdje

Σε αντάλλαγμα 200 Παλαιστίνιοι κρατούμενοι που κρατούνται στο Ισραήλ πρόκειται να απελευθερωθούν. Η Χαμάς αναμένεται να παράσχει περισσότερες πληροφορίες για τους υπόλοιπους 26 ομήρους που πρόκειται να απελευθερωθούν στις επόμενες εβδομάδες.

Οι Ισραηλινές Δυνάμεις Άμυνας επιβεβαίωσαν ότι οι τέσσερις όμηροι βρίσκονται στον Ερυθρό Σταυρό και θα τους μεταφερθούν σύντομα.

«Η οργάνωση του Ερυθρού Σταυρού ανέφερε ότι τέσσερις Ισραηλινοί όμηροι μεταφέρθηκαν υπό την επιτήρησή της και κατευθύνονται προς τις δυνάμεις των IDF και της Shin Bet στη Λωρίδα της Γάζας», αναφέρουν οι IDF σε ανάρτησή τους στο X.

The Red Cross has communicated that four Israeli hostages were transferred to them and are on their way toward IDF and ISA forces in the Gaza Strip. pic.twitter.com/5R2LLtvGGx

— Israel Defense Forces (@IDF) January 25, 2025