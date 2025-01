Τουρκία: Φωτιά σε ξενοδοχείο χιονοδρομικού κέντρου – 10 νεκροί, πάνω από 30 τραυματίες

«Στις 03:27 σημειώθηκε πυρκαγιά σε ξενοδοχείο του χιονοδρομικού κέντρου του Καρτάλκαγια… δυστυχώς ο αριθμός των νεκρών έφθασε τους 10 και ο αριθμός των τραυματιών τους 32», ανακοίνωσε ο υπουργός μέσω του X.

Η φωτιά ξέσπασε στον τέταρτο όροφο του 11ώροφου ξενοδοχείου. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις που έσπευσαν στο σημείο συνεχίζουν να καταβάλουν προσπάθειες για να την κατασβέσουν, δήλωσε στο κρατικό τηλεοπτικό δίκτυο TRT ο κυβερνήτης της Μπολού Αμπντουλαζίζ Αϊντίν.

Τα αίτια της πυρκαγιάς δεν έχουν γίνει ακόμα γνωστά και οι αρχές διεξάγουν έρευνες. Σύμφωνα με τον κυβερνήτη, οι φλόγες ξέσπασαν στον όροφο του εστιατορίου και ενώ υπήρχαν στο ξενοδοχείο 234 φιλοξενούμενοι.

