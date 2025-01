Γάζα: Το υπόγειο τελεσίγραφο της 20ης Ιανουαρίου που «κλείδωσε» την συμφωνία

Η συμφωνία τίθεται σε ισχύ από την Κυριακή 19 Ιανουαρίου.

Η είδηση έγινε δεκτή με ανακούφιση από χιλιάδες Παλαιστινίους που βγήκαν στους δρόμους πανηγυρίζοντας.

Διαδηλώσεις υπήρξαν και στο Τελ Αβίβ, όπου διαδηλωτές ζήτησαν εκ νέου την απελευθέρωση των ομήρων.

Την ίδια στιγμή Τραμπ και Μπάιντεν ξεκινούσαν ένα άτυπο debate για την πατρότητα της συμφωνίας.

Ο Ντόναλντ Τραμπ έκανε λόγο για μια επική συμφωνία που κατέστη δυνατή, όπως υποστήριξε, λόγω της «ιστορικής νίκης του στις εκλογές» του Νοεμβρίου.

Από την πλευρά του και ο Τζο Μπάιντεν διεκδικεί το λεόντειο μερίδιο της επιτυχίας με μια δήλωση που αναφέρει ότι η συμφωνία «είναι αποτέλεσμα όχι μόνο της ακραίας πίεσης που δέχεται η Χαμάς (…) της κατάπαυσης πυρός στον Λίβανο και της αποδυνάμωσης του Ιράν αλλά και της επίμονης και επίπονης αμερικανικής διπλωματίας. Η διπλωματία μου δεν σταμάτησε ποτέ στις προσπάθειές τους να το πετύχουν», λέει ο Μπάιντεν.

Πάντως ο ανταποκριτής του BBC στο State Department, Τομ Μπέιτμαν, εκτιμά ότι το βασικό σημείο στην επίτευξη της συμφωνίας ήταν το χρονικό σημείο της μετάβασης στην προεδρία Τραμπ και η καταληκτική ημερομηνία της 20ης Ιανουαρίου.

Αμφότερες οι πλευρές γνώριζαν ότι η αβεβαιότητα για τους υφιστάμενους όρους της συμφωνίας θα αυξανόταν κατά πολύ μετά την ημερομηνία αυτή.

Δεν υπήρχε καμία εγγύηση ότι με μια νέα κυβέρνηση θα εδίδοντο οι ίδιες εγγυήσεις που είχε παράσχει η κυβέρνηση Μπάιντεν καθώς μια αλλαγή προτεραιοτήτων στην Ουάσινκγτον ήταν ανά πάσα στιγμή δυνατή ειδικά με τον Ντ. Τραμπ στο Οβάλ Γραφείο.

Ναι μεν νέα κυβέρνηση θα πρέπει να αναλάβει σε πέντε ημέρες να τρέξει τη συνφωνία, αλλά στο μεταξύ η κυβέρνηση Μπάιντεν θα είναι αυτή που θα ξεκινήσει την εφαρμογή της.

Το γραφείο του Νετανιάχου ανέφερε ότι η Χαμάς «υποχώρησε» λόγω της «σταθερής στάσης» του Ισραηλινού πρωθυπουργού απέναντι στις «απαιτήσεις της τελευταίας στιγμής» εκ μέρους της Χαμάς. Σημείωσε πάντως ότι υπάρχουν «ακόμη αρκετές ανεπίλυτες ρήτρες» της συμφωνίας που πρέπει να εξεταστούν αλλά ελπίζει ότι οι λεπτομέρειες αυτές θα οριστικοποιηθούν τις επόμενες ώρες.

Σε ανακοίνωσή της, η ισλαμιστική ομάδα της Χαμάς ισχυρίζεται ότι η κατάπαυση του πυρός είναι το αποτέλεσμα «της θρυλικής σταθερότητας του μεγάλου παλαιστινιακού λαού και της γενναίας αντίστασης στη Λωρίδα της Γάζας».

Σύμφωνα με έρευνα του BBC Verify, 94 από τους 251 ομήρους που απήχθησαν στις 7 Οκτωβρίου 2023 εξακολουθούν να κρατούνται στη Γάζα: Οι 60 εικάζεται ότι είναι ζωντανοί και 34 νεκροί.

