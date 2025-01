Νότια Κορέα: Φωτιά σε πολυώροφο κτίριο – Αναφορές για εγκλωβισμένους

Σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης, υπάρχουν αναφορές για αρκετούς εγκλωβισμένους.

Πυκνός μαύρος καπνός υψώνεται προς τον ουρανό, όπως προκύπτει από πλάνα του δικτύου ΥΤΝ.

Όπως μεταδίδει το Reuters, πρόκειται για κτίριο οκτώ ορόφων.

BREAKING: MAJOR FIRE ENGULFS KOREAN COMMERCIAL BUILDING

A fire erupted in an 8-story commercial building in Seongnam, Gyeonggi, which authorities escalated to a Level 2 response.

Over 100 firefighters are battling the flames, as several people are trapped inside.

Seongnam… pic.twitter.com/4Rcz19rH93

— Mario Nawfal (@MarioNawfal) January 3, 2025