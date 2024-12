Ντόναλντ Τραμπ: Επιδιώκει στ’ αλήθεια εδαφική επέκταση των ΗΠΑ;

Το Σάββατο απείλησε να καταλάβει τη Διώρυγα του Παναμά, που από το 1999 ελέγχει η φερώνυμη χώρα.

Και την Κυριακή, ο Ντόναλντ Τραμπ, επανέφερε στον δημόσιο λόγο μια παλιά του επιθυμία: να αποκτήσει τη Γροιλανδία, τη δανική επικράτεια που εποφθαλμιά ήδη από την πρώτη του θητεία.

Πόσο τα εννοεί όμως όλα αυτά;

«Με τον Τραμπ», σχολιάζει το CNN, «τα όρια μεταξύ σοβαρών πολιτικών προθέσεων και μιας ρητορικής κορώνας, με την οποία σκοπεύει είτε να τραβήξει τα φώτα της δημοσιότητας, είτε να ικανοποιήσει το ακροατήριό του, είτε απλά να ξεκινήσει μια διαπραγμάτευση, είναι συνήθως θολά.

Ωστόσο, όλες οι «προτάσεις» Τραμπ συγκλίνουν εντυπωσιακά προς έναν γενικό στόχο «επέκτασης» του αποτυπώματος των ΗΠΑ στο εξωτερικό.

Και το πνεύμα τους αρχίζει να απηχεί στο Προφανές Πεπρωμένο (Manifest Destiny), σ΄εκείνο το δόγμα του 19ου αιώνα που πρέσβευε την πίστη στο «θείο» δικαίωμα των Ηνωμένων Πολιτειών να επεκταθούν και πέραν σε ολόκληρη την αμερικανική ήπειρο.

Ο Τραμπ το βράδυ της Κυριακής χαρακτήρισε το ενδεχόμενο αμερικανικής ιδιοκτησίας επί της Γροιλανδίας ως «απόλυτη αναγκαιότητα» για λόγους Εθνικής Ασφάλειας και Ελευθερίας ολόκληρου τον Κόσμο».

We are so back!!! pic.twitter.com/PvybVULeAz

— Eric Trump (@EricTrump) December 24, 2024