Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν: Επιπλέον ένα δισ. στην Τουρκία για το μεταναστευτικό

«Η οικονομική μας σχέση γίνεται όλο και πιο δυνατή κάθε χρόνο» έγραψε στο twitter η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

«Και η Τουρκία παραμένει σημαντικός εταίρος στο μεταναστευτικό. Ένα δισ. ευρώ επιπλέον βοήθειας για το 2024 βρίσκεται καθ΄οδόν για να υποστηρίξει τις προσπάθειες της Τουρκίας στη φιλοξενία Σύρων προσφύγων».

The relationship is important.

Our economic relationship is growing stronger every year.

And Türkiye remain a key partner on migration.

An extra €1 billion for 2024 is on its way to support Türkiye’s efforts to host Syrian refugees. pic.twitter.com/cr3Tfaz7l9

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) December 17, 2024