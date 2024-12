Νέο μακελειό σε σχολείο στο Ουισκόνσιν – Πέντε οι νεκροί, μέχρι τώρα

Η αστυνομία πιστεύει ότι ο ύποπτος ως δράστης, που βρέθηκε νεκρός, ήταν μαθητής του σχολείου. Ωστόσο, οι αρχές δεν έχουν δώσει ακόμη αναλυτικά στοιχεία για τα θύματα.

Τηλεοπτικά πλάνα, έδειχναν δεκάδες περιπολικά, ασθενοφόρα και οχήματα της πυροσβεστικής υπηρεσίας να βγαίνουν από το σχολείο.

UPDATE: First videos from the location of the shooting at the Abundant Life Christian School in Madison, Wisconsin. Local emergency scanners are reporting that up to 12 people may have been injured and the shooter is down. pic.twitter.com/zUcY4h00Qs

Οι πυροβολισμοί σημειώθηκαν στο Abundant Life Christian School στο Μάντισον, την πρωτεύουσα της πολιτείας, ανακοίνωσε η αστυνομία, η οποία ζήτησε από τους πολίτες να αποφεύγουν την περιοχή.

Το Abundant Life Christian School έχει περίπου 390 μαθητές, από το νηπιαγωγείο μέχρι το λύκειο, σύμφωνα με την ιστοσελίδα του.Λειτουργεί σε ένα campus 28 στρεμμάτων και φιλοξενεί μαθητές από περίπου 200 οικογένειες στην περιοχή της κομητείας Dane.

BREAKING: Multiple people have reportedly been injured in a shooting at Abundant Life Christian School in Madison, Wisconsin. Our hearts go out to the entire Madison community as we continue to monitor the situation.

School shootings should NOT be common. And they wouldn’t be if… pic.twitter.com/IOCsgkrwRD

