Ρωσία: Τουλάχιστον 30 νεκροί και τραυματίες Βορειοκορεάτες στρατιώτες στο Κουρσκ, σύμφωνα με την Ουκρανία

«Τουλάχιστον 30 στρατιώτες σκοτώθηκαν ή τραυματίστηκαν» το Σαββατοκύριακο, δήλωσαν οι υπηρεσίες πληροφοριών του ουκρανικού στρατού (GUR).

Αρκετές χιλιάδες Βορειακορεάτες στρατιώτες έχουν αποσταλεί στη Ρωσία τις τελευταίες εβδομάδες για να στηρίξουν τον ρωσικό στρατό, σύμφωνα με τη Δύση.

Μέρος της περιφέρειας Κουρσκ βρίσκεται στην κατοχή των δυνάμεων του Κιέβου.

Το Σάββατο, ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι είχε δηλώσει ότι η Μόσχα έχει αρχίσει την εμπλοκή «ενός σημαντικού αριθμού» στρατιωτών από τη Βόρεια Κορέα, στις προσπάθειές της να ωθήσει τα ουκρανικά στρατεύματα έξω από την περιοχή του Κουρσκ.

