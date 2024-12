Στο Κίεβο ο επικεφαλής του CDU, Φρίντριχ Μερτς: «Αν η στήριξή μας μειωθεί, ο πόλεμος θα διαρκέσει περισσότερο»

«Θέλουμε να τελειώσει το συντομότερο δυνατό αυτός ο φρικτός πόλεμος και να αποκατασταθεί η ειρήνη στην Ευρώπη», δήλωσε ο Μερτς κατά την άφιξή του στην ουκρανική πρωτεύουσα, προσθέτοντας ότι θέλει να διαβεβαιώσει τις αρχές της χώρας για τη στήριξη του κόμματός του.

Η επίσκεψη του Μερτς στην Ουκρανία, η οποία ήταν προγραμματισμένη εδώ και καιρό, πραγματοποιείται μία εβδομάδα μετά την αιφνιδιαστική επίσκεψη του Γερμανού καγκελαρίου στο Κίεβο, την πρώτη εδώ και δύο χρόνια.

„Der Krieg in der #Ukraine muss so schnell wie möglich enden. Nur wenn die Ukraine sich verteidigen kann, wird sich Putin auf Verhandlungen einlassen. Um zu erfahren, wie die Lage in der Ukraine ist und wo wir unterstützen können, bin ich heute nach #Kiew gereist.“ ™ pic.twitter.com/1f8Rvy4hGz

