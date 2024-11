Γερμανία: Κοντά σε συμφωνία για πρόωρες εκλογές Σολτς και αντιπολίτευση – Οι πιθανές ημερομηνίες

Στο τραπέζι έχει πέσει η 16η Φεβρουαρίου ως ημερομηνία των εκλογών.

Το Γερμανικό Πρακτορείο Τύπου (DPA), το οποίο επικαλείται πηγές των δύο μεγαλύτερων κομμάτων, Σοσιαλδημοκρατικού (SPD) και Χριστιανοδημοκρατικού (CDU), μετέδωσε ότι οι πρόωρες εκλογές πιθανότατα θα διεξαχθούν στις 23 Φεβρουαρίου 2025.

Την επίσημη απόφαση θα πρέπει ωστόσο να λάβει ο ομοσπονδιακός πρόεδρος Φρανκ-Βάλτερ Σταϊνμάιερ.

#BREAKING Germany is set to head to the polls on February 23 following the collapse of Chancellor Olaf Scholz’s centre-left coalition, dpa learns in Berlin. pic.twitter.com/yMTv61vAWb

— dpa news agency (@dpa_intl) November 12, 2024