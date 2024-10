Ισραήλ: Ο στρατός λέει ότι τουλάχιστον 18 τρομοκράτες σκοτώθηκαν σε επίθεση στις 17 Οκτωβρίου σε πρώην σχολείο της Γάζας

Σύμφωνα με κοινή δήλωση στρατού του Ισραήλ και της Σιν Μπετ, το διοικητήριο που ήταν ενσωματωμένο στη Σχολή Αμπού Χουσεΐν χρησιμοποιήθηκε από τους τρομοκράτες για να σχεδιάσουν και να πραγματοποιήσουν επιθέσεις εναντίον του Ισραήλ και των στρατευμάτων στη Γάζα.

Ο IDF και η Σιν Μπετ κατονομάζουν 18 μέλη της Χαμάς και της Ισλαμικής Τζιχάντ που σκοτώθηκαν στην επίθεση.

Την ίδια ώρα, τα παλαιστινιακά μέσα ενημέρωσης κάνουν αναφορές 24 νεκρούς και 150 τραυματίες στην επίθεση.

At least 15 martyrs and a number of wounded people reported as a result of Israel’s bombing of the Abu Hussein School which is sheltering people forcibly displaced from Jabaliya refugee camp. pic.twitter.com/aUsq0uDLGp

