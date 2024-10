ΕΕ: Επαινεί τις αρχές της Μολδαβίας για την επιτυχή διοργάνωση των εκλογών και του συνταγματικού δημοψηφίσματος

Ωστόσο, η ΕΕ επαινεί τις αρχές του Κισινάου για την επιτυχή διοργάνωση των εκλογών και του συνταγματικού δημοψηφίσματος.

«Χαιρετίζουμε τα αποτελέσματα του συνταγματικού δημοψηφίσματος, στο οποίο ο λαός της Μολδαβίας εξέφρασε την επιθυμία του να εδραιώσει το μέλλον του στην ΕΕ» επισημαίνεται.

Moldovan authorities successfully conducted elections and a constitutional referendum, despite facing a hybrid war from Russia and its proxies.

We are committed to continue to support #Moldova’s resilience, security and democracy on its path to EU membership.

— Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) October 21, 2024