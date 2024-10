Μασκ: Το «τυράκι» του… ενός εκατ. δολαρίων κάθε μέρα σε ψηφοφόρους του Τραμπ

Τα χρηματικά έπαθλα του Μασκ, είναι το τελευταίο δείγμα του ότι ο CEO της Tesla χρησιμοποιεί τον τεράστιο πλούτο του για να επηρεάσει την αμφίρροπη προεδρική κούρσα μεταξύ του Τραμπ και της Κάμαλα Χάρις.

Το θέμα προκάλεσε την παρέμβαση του Δημοκρατικού κυβερνήτη της Πενσυλβάνια, Τζος Σαπίρο, που κάλεσε την Κυριακή τις διωκτικές αρχές να ερευνήσουν την πρόθεση του Μασκ, να μοιράζει 1 εκατομμύριο δολάρια κάθε μέρα μέχρι την ημέρα των εκλογών.

Η America PAC του Μασκ παίζει σημαντικό ρόλο στην κινητοποίηση και εγγραφή ψηφοφόρων σε πολιτείες που θα μπορούσαν να κρίνουν το αποτέλεσμα των εκλογών, με την Πενσυλβάνια, είναι ίσως η πιο κρίσιμη πολιτεία για το προς τα που θα γύρει η πλάστιγγα στη μάχη για τον Λευκό Οίκο.

Elon Musk is pledging to give away $1 million a day to voters for signing his political action committee’s petition backing the Constitution. pic.twitter.com/nJ8pZ1VtXx

— The Associated Press (@AP) October 21, 2024