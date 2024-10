Χεζμπολάχ: Πώς το Ισραήλ σκότωσε τον Σαφιεντίν, διάδοχο του Νασράλα, αλλά και τον… διάδοχο του διαδόχου

Σε αγγλόφωνο βιντεοσκοπημένο μήνυμά του προς τον λιβανέζικο λαό ο Νετανιάχου είπε ότι το Ισραήλ «έχει υποβαθμίσει τις ικανότητες της Χεζμπολάχ, έχει εξουδετερώσει χιλιάδες τρομοκράτες, συμπεριλαμβανομένου του Νασράλα, του διαδόχου του Νασράλα και του αντικαταστάτη του διαδόχου. Σήμερα η Χεζμπολάχ είναι πιο αδύναμη από ποτέ».

Ο Νασράλα εξοντώθηκε με ένα χτύπημα σε καταφύγιο της Χεζμπολάχ 20 μέτρα κάτω από τη Γη, με χρονομετρημένες διαδοχικές εκρήξεις. Οι μυστικές υπηρεσίες του Ισραήλ είχαν διεισδύσει βαθιά στην οργάνωση, αλλά και στους Φρουρούς της Επανάστασης του Ιράν, με αποτέλεσμα να γνωρίζουν τις κινήσεις των ηγετικών στελεχών της. Λίγες ώρες πριν από τη σχεδιαζόμενη συνάντηση στελεχών της τρομοκρατικής οργάνωσης στη Βηρυτό, έχοντας επιβεβαιώσει την πληροφορία ότι και ο Νασράλα θα είναι εκεί, οι μυστικές υπηρεσίες ενημέρωσαν τον Νετανιάχου, ο οποίος έδωσε την εντολή από τη Νέα Υόρκη.

Ο διάδοχος του Νασράλα δεν ήταν άλλος από τον Χασέφ Σαφιεντίν. Μία ανάλογη αεροπορική επιδρομή τον έβγαλε και αυτόν εκτός κάδρου. Σύμφωνα με πληροφορίες έπεσε νεκρός σε βομβαρδισμό της Βηρυτού την περασμένη Πέμπτη. «Χτυπήσαμε τα γραφεία πληροφοριών της Χεζμπολάχ στη Βηρυτό. Γνωρίζουμε ότι ο Χασέμ Σαφιεντίν ήταν εκεί», είχε αρκεστεί να πει ο ισραηλινός αποφεύγοντας να επιβεβαιώσει ότι είναι νεκρός. Ωστόσο πηγές των λιβανέζικων αρχών ασφαλείας ανέφεραν ότι θα ήταν δύσκολο να έχει επιζήσει κάποιος σε ένα κτίριο που διαλύθηκε πλήρως και που δεν ήταν δυνατόν καν να ερευνήσουν τα σωστικά συνεργεία. Επιβεβαίωναν δε ότι η επικοινωνία με τον διάδοχο του Νασράλα είχε χαθεί.

Ο Σαφιεντίν, τον οποίο το υπουργείο Εξωτερικών των ΗΠΑ χαρακτήρισε τρομοκράτη το 2017, είναι ξάδερφος του Νασράλα και, όπως και αυτός, είναι κληρικός που φορά το μαύρο τουρμπάνι που υποδηλώνει καταγωγή από τον προφήτη Μωάμεθ. Ο Σαφιεντίν ανέλαβε εξέχοντα ρόλο μιλώντας ως εκπρόσωπός της σε κηδείες και άλλες εκδηλώσεις, που ο Νασράλα απέφευγε εδώ και καιρό για λόγους ασφαλείας.

Ήταν ο πρώτος αξιωματούχος της Χεζμπολάχ που μίλησε δημόσια μετά την επίθεση της Χαμάς στο Ισραήλ στις 7 Οκτωβρίου, λέγοντας σε συγκέντρωση στα νότια προάστια της Βηρυτού στις 8 Οκτωβρίου 2023, ότι «τα όπλα της ομάδας και οι πύραυλοι μας είναι μαζί σας. Ό,τι έχουμε είναι μαζί σας».

Προερχόμενος από μια εξέχουσα σιιτική οικογένεια του Λιβάνου, γεννήθηκε στον σιιτικό νότο της χώρας. Παρακολούθησε θρησκευτικά σεμινάρια στην ιρανική πόλη Κομ πριν επιστρέψει στον Λίβανο τη δεκαετία του 1990 για να αναλάβει ηγετικές ευθύνες στην ομάδα. Ο γιος του, Ρίντα, είναι παντρεμένος με την κόρη του δολοφονηθέντα Ιρανού στρατηγού Κασέμ Σουλεϊμανί, αρχηγού της Δύναμης Κουντς των Φρουρών της Επανάστασης. Ο τελευταίος έπεσε νεκρός σε επιδρομή αμερικανικού μη επανδρωμένου αεροσκάφους στη Βαγδάτη το 2020. Ο αδελφός του Αμπντουλάχ υπηρετεί ως εκπρόσωπος της Χεζμπολάχ στην Τεχεράνη.

«Η Χεζμπολάχ είναι μια οργάνωση χωρίς ηγέτη, ο Νασράλα εξαλείφθηκε, ο αντικαταστάτης του πιθανότατα εξαλείφθηκε επίσης», είπε ο Ισραηλινός υπουργός Άμυνας, Γιόαβ Γκάλαντ, σε πρόσφατη επίσκεψη στη Βόρεια Διοίκηση του Ισραηλινού Στρατού.

Νωρίτερα την Τρίτη, ο αναπληρωτής αρχηγός της Χεζμπολάχ Ναΐμ Κασέμ, ένα από τα τελευταία επιζώντα μέλη της ανώτατης ηγεσίας της ομάδας, υποστήριξε ότι «οι δυνατότητές μας είναι καλές και οι μαχητές μας αναπτύσσονται κατά μήκος της πρώτης γραμμής».

Δεν ήταν σαφές ποιος ήταν ο «διάδοχος του διαδόχου» στον οποίο αναφερόταν ο Μπενιαμίν Νετανιάχου. Ανεπιβεβαίωτες πληροφορίες αναφέρουν ότι διάδοχος του Σαφιεντίν, που σκοτώθηκε 72 ώρες αφότου ανέλαβε τα ηνία της οργάνωσης, ορίστηκε ο Ιμπραήμ Αμίν Αλ Σαγίντ.

