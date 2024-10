Στοχευμένη ισραηλινή εισβολή στον Λίβανο – Σφυροκόπησαν πάλι την Βηρυτό

Πρόκειται για την πρώτη χερσαία επιχείρηση των IDF στην χώρα από τον Δεύτερο Πόλεμο του Λιβάνου το 2006.

Σύμφωνα με αραβικά μέσα ενημέρωσης όπως το Al-Jazeera και το MTV Lebanon τανκς των IDF εισήλθαν σε πολλά χωριά στο νότιο Λίβανο, συνεπικουρούμενα από δυνάμεις αέρος και πυροβολικού.

Οι IDF ανακοίνωσαν ότι οι δυνάμεις του εξαπέλυσαν «στοχευμένη και περιορισμένη» χερσαία εισβολή στο νότιο Λίβανο εναντίον στόχων και υποδομών της Χεζμπολάχ σε λιβανικά χωριά κατά μήκος των συνόρων, που αποτελούν άμεση απειλή για τις ισραηλινές πόλεις στην άλλη πλευρά.

Η εκστρατεία, με το όνομα «Βόρεια Βέλη», που ξεκίνησε με το σφυροκόπημα κατά των δυνάμεων της Χεζμπολάχ, θα συνεχιστεί «παράλληλα με τις μάχες στη Γάζα και σε άλλους τομείς» ανέφερε ο ισραηλινός στρατός που σημείωσε ότι επιχειρεί βάσει ενός «μεθοδικού σχεδίου που καθορίστηκε από το Γενικό Επιτελείο και τη Βόρεια Διοίκηση, για το οποίο οι στρατιώτες των IDF έχουν εκπαιδευτεί και προετοιμαστεί τους τελευταίους μήνες».

«Οι IDF συνεχίζουν να επιχειρούν για την επίτευξη των στόχων του πολέμου και κάνουν ό,τι είναι απαραίτητο για να υπερασπιστούν τους πολίτες του Ισραήλ και να επιστρέψουν οι πολίτες του βόρειου Ισραήλ στα σπίτια τους», αναφέρεται.

In accordance with the decision of the political echelon, a few hours ago, the IDF began limited, localized, and targeted ground raids based on precise intelligence against Hezbollah terrorist targets and infrastructure in southern Lebanon. These targets are located in villages…

— Israel Defense Forces (@IDF) September 30, 2024