Παπαγάλοι «εισβολείς» σε πόλη της Αργεντινής (βίντεο)

Παπαγάλοι σε πράσινα, κόκκινα, κίτρινα χρώματα έφτασαν στην πόλη λόγω της αποψίλωσης των γύρω λόφων, σύμφωνα με βιολόγους. Όμως δημιουργούνται προβλήματα.

Τσιμπούν τα ηλεκτρικά καλώδια της πόλης, προκαλώντας διακοπές στην ηλεκτροδότηση και φέρνουν σε απόγνωση τους κατοίκους με τις διαπεραστικές κραυγές τους και το γεγονός ότι κουτσουλάνε παντού.

«Οι πλαγιές εξαφανίζονται και αυτό τα οδηγεί να έλθουν κοντύτερα στις πόλεις για να βρουν φαγητό, καταφύγιο και νερό», δήλωσε η βιολόγος Νταϊάνα Λέρα, εξηγώντας ότι μεγάλο μέρος των δασικών εκτάσεων της Αργεντινής έχει σταδιακά χαθεί τα τελευταία χρόνια.

In #Argentina, the small town of Hilario Ascasubi is suffering from a parrot infestation. The birds are attacking the town because of deforestation. They have already occupied wires, trees, and the roofs of houses. The locals are terrified.

Images show hundreds of birds perched… pic.twitter.com/8ccLCNCvd2

— NEXTA (@nexta_tv) September 30, 2024