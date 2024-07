Ολυμπιακοί Αγώνες: Σαμποτάζ σε δίκτυα οπτικών ινών σε περιοχές της Γαλλίας

Για σαμποτάζ σε δίκτυα οπτικών ινών σε διάφορες περιοχές της Γαλλίας έκανε λόγο η τοπική αστυνομία, με φόντο τη διεξαγωγή των Ολυμπιακών Αγώνων του Παρισιού, σύμφωνα με το Γαλλικό Πρακτορείο.

Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές που επικαλείται το AFP, το σαμποτάζ επηρέασε τα δίκτυα οπτικών ινών πολλών παρόχων σε έξι περιφέρειες της Γαλλίας.

Κατά τις ίδιες πηγές, η περιοχή του Παρισιού δεν έχει πληγεί.

Οι περιφέρειες που επλήγησαν βρίσκονται στη νοτιοανατολική, τη νοτιοδυτική, την ανατολική και τη βόρεια Γαλλία, σύμφωνα με την αστυνομία.

BREAKING Fibre optic networks ‘sabotaged’ in several parts of France: police pic.twitter.com/zQnlP8tMZv

— AFP News Agency (@AFP) July 29, 2024