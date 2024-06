Διαψεύδει η σύζυγος του Νόαμ Τσόμσκι τον «θάνατό» του

Η είδηση ​​του θανάτου του Νόαμ Τσόμσκι που μεταδόθηκε από τα βραζιλιάνικα ΜΜΕ, είναι ψευδής, όπως δήλωσε η σύζυγός του Βαλέρια.

Η διάψευση της είδησης διαδόθηκε στα social media από άτομα του στενού περιβάλλοντος του διανοούμενου. Ο 95χρονος Αμερικανός κοινωνιολόγος και γλωσσολόγος, που θεωρείται ένας από τους διανοούμενους με τη μεγαλύτερη επιρροή στον κόσμο και επικριτικός στην πολιτική των Ηνωμένων Πολιτειών, νοσηλεύεται σε νοσοκομείο στο Σάο Πάολο της Βραζιλίας, μετά από εγκεφαλικό επεισόδιο.

«Ο Νόαμ Τσόμσκι πέθανε. Νωρίς σήμερα το πρωί, τον σκεφτόμουν όταν ρωτούσα σε μια ανάρτηση τους αναγνώστες μου αν γνωρίζουν κάποιον ζωντανό φιλόσοφο που να αξίζει αυτόν τον τίτλο. Το μόνο που μπορούσα να σκεφτώ ήταν αυτός. Τώρα δεν μπορώ να σκεφτώ κανέναν πια. Ένας σπουδαίος άνθρωπος, τη μνήμη και το έργο του οποίου πρέπει να κρατήσουμε ζωντανή!» έγραψε ωστόσο ο συγγραφέας Martin Janello, πυροδοτώντας τις φήμες που κυκλοφορούσαν.

Noam Chomsky has died. Early this morning, I was thinking of him when I put together a post asking if readers know of any live philosophers worth that title. I could only think of him. Now I cannot think of anyone anymore. A great man whose memory and work we must keep alive! pic.twitter.com/Q7IxRWVjtT

— Martin Janello (@martinjanello) June 18, 2024