Ημέρα της Ευρώπης: Γιορτή για την «αλληλεγγύη, τη δημοκρατία και τη διαφορετικότητα», έναν μήνα πριν τις Ευρωεκλογές

Την Ημέρα της Ευρώπης σήμερα 9 Μαΐου, η ΕΕ γιορτάζει όλα όσα έχει επιτύχει για την ενότητα και τη μακροπρόθεσμη ειρήνη, τιμώντας την επέτειο υπογραφής της Διακήρυξης Σουμάν το 1950.

Η Διακήρυξη, η οποία υπεγράφη στις 9 Μαΐου 1950, αποτέλεσε τον θεμέλιο λίθο για τη συνεργασία στην Ευρώπη και για την ειρήνη στην ήπειρο. Η Ημέρα της Ευρώπης αποτελεί σύμβολο του ανοικτού χαρακτήρα, της διαφάνειας, της δημοκρατίας και της ενότητας της ΕΕ.

Only through unity and solidarity are we able to maintain the European project.

On this day in 1950, Robert Schuman delivered his famous Declaration – a milestone in our history that set the foundation for the EU as we know it today. #EuropeDay #EUArchives pic.twitter.com/LewwBzO4us

— European Commission (@EU_Commission) May 9, 2024