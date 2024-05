Κίνα: Επίθεση με μαχαίρι σε νοσοκομείο – Τουλάχιστον 10 θύματα

Επίθεση με μαχαίρι σημειώθηκε νωρίτερα σε νοσοκομείο στη νοτιοδυτική Κίνα, με τα κρατικά ΜΜΕ να κάνουν λόγο για 10 θύματα.

«Το συμβάν» εκτυλίχθηκε σε νοσοκομείο «περί τις 13:20» (τοπική ώρα· 08:20 ώρα Ελλάδας) και «πάνω από 10 άνθρωποι τραυματίστηκαν ή σκοτώθηκαν», ανέφερε το επίσημο πρακτορείο ειδήσεων Νέα Κίνα.

BREAKING: At least 10 casualties reported in a hospital attack in southwestern China https://t.co/8lA0iIvWAY

— The Associated Press (@AP) May 7, 2024