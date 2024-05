Ολλανδία: Φοιτητικός καταυλισμός στο πανεπιστήμιο του Άμστερνταμ σε ένδειξη αλληλεγγύης στη Γάζα

Καταυλισμό στην πανεπιστημιούπολη του πανεπιστημίου του Άμστερνταμ εγκατέστησαν φοιτητές, διεκδικώντας την διακοπή κάθε σχέσης του πανεπιστημίου με το Ισραήλ, εξαιτίας της στρατιωτικής επιχείρησης στη Γάζα.

Σε φωτογραφίες που δημοσιεύτηκαν από ολλανδικά ΜΜΕ διακρίνονται κυρίως περίπου 10 σκηνές σε έναν υπαίθριο χώρο μεταξύ των κτιρίων του πανεπιστημίου και δεκάδες φοιτητές, ορισμένοι εκ των οποίων φορούσαν παλαιστινιακή μαντίλα.

Σε ένα άλλο φωτογραφικό στιγμιότυπο διακρίνεται μία γέφυρα να έχει αποκλειστεί με παλέτες. Δύο πανό κρεμάστηκαν στο σημείο, το ένα αναγράφει «Καταυλισμός αλληλεγγύης προς τη Γάζα».

Το άλλο πανό καλεί σε «μποϊκοτάζ» και σε αυτό έχει ζωγραφιστεί μια ισραηλινή σημαία στην οποία ακουμπούν χέρια που έχουν βαφτεί από αίμα. Αστυνομικές δυνάμεις αναπτύχθηκαν στην περιοχή.

«Δεν βρεθήκαμε εδώ απλά για να κατασκηνώσουμε για δύο ημέρες», δήλωσε ένας εκ των διοργανωτών της κινητοποίησης στο ολλανδικό πρακτορείο ειδήσεων ANP. «Βρισκόμαστε εδώ για να απαιτήσουμε το πανεπιστήμιο να βάλει τέλος στην εμπλοκή του στη γενοκτονία».

Students at the UvA, VU and AUC have just set up an encampment to demand divestment and boycott from Israeli companies and institutions at Roeterseiland in Amsterdam. Please come down and show them support. At 6pm there is a staff support demo. Everyone welcome. pic.twitter.com/F76efwDL1S

— Harry Pettit (@HarrygPettit) May 6, 2024