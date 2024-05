Λωρίδα της Γάζας: Τουλάχιστον 16 νεκροί από ισραηλινούς βομβαρδισμούς στη Ράφα

Αεροπορικοί ισραηλινοί βομβαρδισμοί σημειώθηκαν το βράδυ της Κυριακής προς Δευτέρα σε δύο σπίτια στα περίχωρα της Ράφα στη Λωρίδα της Γάζας, με αποτέλεσμα να σκοτωθούν τουλάχιστον 16 άνθρωποι, μέλη δυο οικογενειών.

Όπως ενημέρωσαν το Γαλλικό Πρακτορείο ομάδα έρευνας και διάσωσης και νοσοκομειακή πηγή, μέλη σωστικού συνεργείου έκαναν λόγο για εννιά νεκρούς της «οικογένειας Αλ Ατάρ» και άλλους επτά της «οικογένειας Κέστα».

Πηγή του Γαλλικού Πρακτορείου σε νοσοκομείο στον μικρό παραθαλάσσιο θύλακο, όπου κυβερνά το παλαιστινιακό ισλαμιστικό κίνημα Χαμάς από το 2007, επιβεβαίωσε τον απολογισμό αυτόν και διευκρίνισε πως οι βομβαρδισμοί έγιναν «στον καταυλισμό προσφύγων Γέμπνα στη Ράφα και στα περίχωρα της Ας Σαλάμ».

Νωρίτερα είχε προηγηθεί πυραυλική επίθεση της Χαμάς στην περιοχή του περάσματος του Κερέμ Σαλόμ, του βασικού διαύλου μεταφοράς ανθρωπιστικής βοήθειας από το Ισραήλ προς την Γάζα, όπου τρεις ισραηλινοί στρατιώτες έχασαν τη ζωή τους και 12 τραυματίσθηκαν.

🇺🇸🇮🇱⚔️🇵🇸The aftermath of the Israeli airstrike targeted a residential building within Yibna refugee camp in Rafah City, where 6 Palestinians, including women and children, were killed. pic.twitter.com/MqNyU9N87n

— dana (@dana916) May 5, 2024