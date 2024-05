Ισραηλινά πυρά κατά Ερντογάν για «εμπάργκο» στο εμπόριο: «Έτσι συμπεριφέρεται ένας δικτάτορας»

«Έτσι συμπεριφέρεται ένας δικτάτορας» ήταν η απάντηση του Ισραηλινού υπουργού Εξωτερικών Ισραέλ Κατζ στην εντολή Ερντογάν να σταματήσει κάθε εμπορική σχέση με το Ισραήλ, λόγω του πολέμου στην Γάζα, οξύνοντας περαιτέρω τις σχέσεις των δύο κρατών.

«Έτσι συμπεριφέρεται ένας δικτάτορας, αγνοώντας τα συμφέροντα του τουρκικού λαού και των Τούρκων επιχειρηματιών και αγνοώντας τις διεθνείς εμπορικές συμφωνίες», έγραψε συγκεκριμένα ο Κατζ στο Χ.

Παράλληλα έκανε γνωστό πως έδωσε εντολή στο υπουργείο Εξωτερικών να αναζητήσει εναλλακτικές λύσεις, δίνοντας έμφαση στην τοπική παραγωγή και στις εισαγωγές από άλλες χώρες.

.@RTErdogan is breaking agreements by blocking ports for Israeli imports and exports. This is how a dictator behaves, disregarding the interests of the Turkish people and businessmen, and ignoring international trade agreements. I have instructed the Director General of the…

— ישראל כ”ץ Israel Katz (@Israel_katz) May 2, 2024