Λονδίνο: Νεκρός 13χρονος από την επίθεση με σπαθί (βίντεο)

Την τελευταία του πνοή άφησε ένας 13χρονος, ο οποίος ήταν ένας εκ των πέντε τραυματιών της επίθεσης με σπαθί στο βορειοανατολικό Λονδίνο.

Υπό κράτηση έχει τεθεί ένας 36χρονος, οι κινήσεις του οποίου κατεγράφησαν σε βίντεο από περαστικούς.

🚨BREAKING

Video of the attacker in Hainault this morning. He allegedly waited outside houses and attacked random residents. pic.twitter.com/VmaNvU1VOZ

— Paul Golding (@GoldingBF) April 30, 2024