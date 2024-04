Κένυα: 42 νεκροί από κατάρρευση φράγματος

Τουλάχιστον 42 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από πλημμύρες στην περιοχή Μάι Μαχιού της Κένυας, έπειτα από την κατάρρευση φράγματος, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές.

Πρόκειται για προσωρινό απολογισμό, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές.

#BREAKING At least 42 killed in dam collapse in Kenya: local governor pic.twitter.com/LRqIgFbSkZ

— AFP News Agency (@AFP) April 29, 2024