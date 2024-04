Ουκρανία: Για νέο Τσερνόμπιλ προειδοποιεί ο Ζελένσκι, με το βλέμμα στη Ζαπορίζια

Σήμερα συμπληρώνονται 38 χρόνια από το πυρηνικό δυστύχημα στο Τσερνόμπιλ και ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι προειδοποίησε για τον κίνδυνο πυρηνικού ατυχήματος στον σταθμό της Ζαπορίζια, που τελεί υπό ρωσικό έλεγχο.

Ο ρωσικός στρατός έθεσε υπό τον έλεγχό του τον πυρηνικό αυτό σταθμό, που βρίσκεται στη νότια Ουκρανία, σχεδόν αμέσως μετά την εισβολή του στη χώρα. Πριν από την κατάληψή του, ο σταθμός της Ζαπορίζια παρήγαγε το 20% της ηλεκτρικής ενέργειας της Ουκρανίας.

«Έχουν περάσει 785 ημέρες από τότε που οι Ρώσοι τρομοκράτες πήραν όμηρο τον πυρηνικό σταθμό της Ζαπορίζια», κατήγγειλε σήμερα ο Ζελένσκι στο Χ.

«Εναπόκειται σε όλον τον κόσμο να ασκήσει πίεση στη Ρωσία ώστε να απελευθερωθεί ο σταθμός της Ζαπορίζια και να επιστρέψει στον έλεγχο της Ουκρανίας», πρόσθεσε ο ίδιος, εκτιμώντας ότι «αυτός είναι ο μόνος τρόπος να αποφευχθούν νέες καταστροφές» όπως αυτή του Τσερνόμπιλ.

Στις 26 Απριλίου 1986, όταν η Ουκρανία ήταν ακόμη μέρος της Σοβιετικής Ένωσης, ένας αντιδραστήρας στον πυρηνικό σταθμό του Τσερνόμπιλ, που βρίσκεται περίπου 100 χιλιόμετρα βόρεια του Κιέβου, εξερράγη.

Αυτό το πυρηνικό δυστύχημα, που θεωρείται το σοβαρότερο στην ιστορία, προκάλεσε τη μόλυνση τεράστιων εκτάσεων, κυρίως στην Ουκρανία, τη Λευκορωσία και τη Ρωσία.

Την πρώτη ημέρα της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία, στις 24 Φεβρουαρίου 2022, ρωσικές δυνάμεις εισήλθαν μέσω της Λευκορωσίας στην ιδιαίτερα ραδιενεργή ζώνη αποκλεισμού γύρω από το Τσερνόμπιλ και κατέλαβαν το εργοστάσιο, που δεν είναι πλέον σε λειτουργία.

Έμειναν εκεί για ένα μήνα, προτού αποχωρήσουν και αφού προχώρησαν στη λεηλασία εξοπλισμού, σύμφωνα με το Κίεβο.

Radiation sees no borders or national flags. The Chornobyl disaster demonstrated how rapidly deadly threats can emerge. Tens of thousands of people mitigated the Chornobyl disaster at the cost of their own health and lives, eliminating its terrible consequences in 1986 and the… pic.twitter.com/ezclAdytag

— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) April 26, 2024