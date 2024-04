World Press Photo: Φωτογραφία της χρονιάς η «Πιετά» της Παλαιστίνιας που κρατά τη νεκρή ανιψιά της

Η συγκλονιστική φωτογραφία της Παλαιστίνιας που κρατά στην αγκαλιά της το σώμα της νεκρής ανιψιάς της που σκοτώθηκε σε ισραηλινή επιδρομή στην Γάζα , τιμήθηκε με το πρώτο βραβείο του World Press Photo.

Η φωτογραφία ανήκει στον φωτορεπόρτερ του Reuters Μοχάμεντ Σάλεμ και δείχνει την Ινάς Μαάμαρ να νανουρίζει το άψυχο σώμα της πεντάχρονης ανιψιάς της, Σάλι, που σκοτώθηκε μαζί με την μητέρα και την αδελφή της από ισραηλινό πύραυλο στη Χαν Γιουνίς.

