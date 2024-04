IDF: «Τρομοκράτες» τα θύματα της επίθεσης στην πρεσβεία του Ιράν στη Δαμασκό

Ο εκπρόσωπος των ισραηλινών ενόπλων δυνάμεων (IDF) δήλωσε σήμερα ότι τα θύματα της επίθεσης της 1ης Απριλίου στο προξενικό τμήμα της ιρανικής πρεσβείας στη Δαμασκό ήταν «τρομοκράτες» που δρούσαν κατά του Ισραήλ.

«Αυτοί που σκοτώθηκαν στη Δαμασκό ήταν μέλη της Δύναμης Κοντς. Πρόκειται για πρόσωπα που εμπλέκονταν σε τρομοκρατικές ενέργειες εναντίον του κράτους του Ισραήλ», είπε ο υποναύαρχος Ντάνιελ Χαγκάρι σε συνέντευξη Τύπου. «Μεταξύ αυτών των τρομοκρατών ήταν μέλη της Χεζμπολάχ και Ιρανοί συνεργάτες. Δεν υπήρχε ούτε ένας διπλωμάτης, εξ όσων γνωρίζω. Δεν γνωρίζω ούτε για έναν άμαχο που να σκοτώθηκε σε αυτήν την επίθεση», συμπλήρωσε ο εκπρόσωπος των IDF στο πρώτο επίσημο σχόλιο από την πλευρά του ισραηλινού στρατού σχετικά με το πλήγμα στη Δαμασκό.

Κατά την επίθεση της 1ης Απριλίου σκοτώθηκαν 16 άνθρωποι, συμπεριλαμβανομένων επτά μελών των Φρουρών της Επανάστασης, του ιδεολογικού στρατού της Ισλαμικής Δημοκρατίας. Η Τεχεράνη και η Δαμασκός κατηγόρησαν ευθέως το Ισραήλ, το οποίο όμως ουδέποτε ανέλαβε την ευθύνη.

Watch IDF Chief of the General Staff LTG Herzi Halevi thank 🇺🇸 @CENTCOM , 🇬🇧Armed forces, 🇫🇷 Armed Forces and other partners for their participation in Operation Iron Shield and address the Iranian attack: pic.twitter.com/YIlAQBXdjY

