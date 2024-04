Νετανιάχου: Το Ιράν απειλεί την παγκόσμια ειρήνη- Η διεθνής κοινότητα να αντισταθεί ενωμένη

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός αναφέρει ότι το Ιράν απειλεί την παγκόσμια ειρήνη και ότι η διεθνής κοινότητα πρέπει να του αντισταθεί ενωμένη.

«Η διεθνής κοινότητα πρέπει να συνεχίσει να στέκεται ενωμένη στην αντίσταση σε αυτή την ιρανική επιθετικότητα, η οποία απειλεί την παγκόσμια ειρήνη», ανέφερε σε ανακοίνωση που έδωσε στη δημοσιότητα το γραφείο του στο Χ.

Παράλληλα, σημείωσε ότι «το Ισραήλ εκτιμά βαθύτατα την υποστήριξη των Ηνωμένων Πολιτειών, της Βρετανίας, της Γαλλίας και άλλων χωρών για την αποτροπή της ιρανικής επίθεσης κατά του Ισραήλ».

The international community must continue to stand united in resisting this Iranian aggression, which threatens world peace.

— Prime Minister of Israel (@IsraeliPM) April 15, 2024