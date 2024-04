Ιραν: «Νόμιμη άμυνα, αλλά η επίθεση ολοκληρώθηκε»

Το δικαίωμα στη νόμιμη άμυνα επικαλείται η ιρανική αντιπροσωπεία στα Ηνωμένα Έθνη προκειμένου να δικαιολογήσει την επίθεση που εξαπέλυσε το Ιράν εναντίον του Ισραήλ, προειδοποιώντας παράλληλα τις ΗΠΑ να μην εμπλακούν σε αυτήν την αντιπαράθεση.

«Δυνάμει του Άρθρου 51 του Καταστατικού Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών, η ανάληψη στρατιωτικής δράσης από το Ιράν ήταν απάντηση στην επίθεση του σιωνιστικού καθεστώτος εναντίον των διπλωματικών μας εγκαταστάσεων στη Δαμασκό», αναφέρει η ιρανική αντιπροσωπεία στα Ηνωμένα Έθνη σε ανάρτησή της στην πλατφόρμα X (πρώην Twitter).

Υποστηρίζοντας ότι το ζήτημα μπορεί πλέον να θεωρηθεί λήξαν, προειδοποιεί: «Ωστόσο, εάν το ισραηλινό καθεστώς κάνει άλλο λάθος, η απάντηση του Ιράν θα είναι πολύ πιο σοβαρή. Αυτή είναι μια αντιπαράθεση μεταξύ του Ιράν και του εγκληματικού ισραηλινού καθεστώτος, από την οποία οι ΗΠΑ πρέπει να μείνουν μακριά!»

Conducted on the strength of Article 51 of the UN Charter pertaining to legitimate defense, Iran’s military action was in response to the Zionist regime’s aggression against our diplomatic premises in Damascus. The matter can be deemed concluded. However, should the Israeli…

— Permanent Mission of I.R.Iran to UN, NY (@Iran_UN) April 13, 2024