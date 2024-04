Ιρανοί κατέλαβαν πλοίο ισραηλινών συμφερόντων στα Στενά του Ορμούζ (βίντεο)

Πλοίο υπό πορτογαλική σημαία, ισραηλινών συμφερόντων κατέλαβαν σήμερα Ιρανοί Φρουροί της Επανάστασης, όπως μετέδωσε το ειδησεογραφικό δίκτυο Αλ Αραμπίγια και επιβεβαίωσε το επίσημο ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων IRNA.

«Οι ιρανικές ναυτικές ειδικές δυνάμεις των Φρουρών της Επανάστασης, του ιδεολογικού στρατού της Ισλαμικής Δημοκρατίας, κατέλαβαν σήμερα ένα πλοίο μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων που “συνδέεται με το Ισραήλ” μέσα στον Κόλπο», μετέδωσε το IRNA.

«Ένα πλοίο μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων που ονομάζεται MCS Aries κατασχέθηκε από τις ναυτικές ειδικές δυνάμεις κατά τη διάρκεια επιχείρησης που διεξήχθη με ελικόπτερο (των ειδικών δυνάμεων του Ναυτικού των Φρουρών) κοντά στο Στενό του Ορμούζ», πρόσθεσε, διευκρινίζοντας ότι το πλοίο “φέρει σημαία Πορτογαλίας, το διαχειρίζεται η εταιρία Zodiac, η οποία ανήκει στον σιωνιστή καπιταλιστή Εγιάλ Οφέρ” και “κατευθυνόταν προς τα χωρικά ύδατα” του Ιράν.

Το πλοίο μεταφέρεται στα χωρικά ύδατα του Ιράν, σύμφωνα με το IRNA.

Το τελευταίο στίγμα του πλοίου MSC Aries ήταν στο Ντουμπάι έχοντας προορισμό τα Στενά του Ορμούζ καθώς στη συνέχεια ο αναμεταδότης δεδομένων είχε απενεργοποιηθεί, πρακτική συνηθισμένη για πλοία που σχετίζονται με το Ισραήλ και πλέουν στην περιοχή, όπως σημειώνουν οι Times of Israel.

Iran capture ship partially owned by an Israeli businessman in the Strait of Hormuz

Iranian forces seized control of the MSC ARIES ship, which is partially owned by businessman Eyal Ofer. Footage obtained by AP shows the soldiers rappelling from a helicopter, while the crew… pic.twitter.com/Y1mzDup3pS

— Adam Albilya – אדם אלביליה (@AdamAlbilya) April 13, 2024