Βιετνάμ: 67χρονη δισεκατομμυριούχος καταδικάστηκε σε θανατική ποινή για απάτη 44 δισ. δολ.

Σε θανατική ποινή καταδικάστηκε από δικαστήριο της Βιετνάμ η 67χρονη επιχειρηματίας Τρουνγκ Μάι Λαν, για υπόθεση απάτης ύψους 44 δισ. δολαρίων (περίπου 41 δισ. ευρώ).

Η 67χρονη δισεκατομμυριούχος, η οποία δραστηριοποιείται στον τομέα των ακινήτων, καταδικάστηκε για δάνεια από την Saigon Commercial Bank, με την ίδια, πάντως, να αρνείται τις κατηγορίες.

Βάσει της απόφασης του δικαστηρίου και όπως αναφέρει το BBC, η 67χρονη καλείται να επιστρέψει 27 δισ. δολάρια, ποσό που πάντως, σύμφωνα με τους εισαγγελείς, ενδέχεται να μην ανακτηθεί ποτέ.

Όπως αναφέρει το BBC, ορισμένοι εκτιμούν ότι η θανατική ποινή επιβλήθηκε προκειμένου να ασκηθεί πίεση στην επιχειρηματία, ώστε να συνδράμει στον εντοπισμό των χαμένων δισεκατομμυρίων.

Vietnamese property tycoon who swindled $44bn sentenced to death for one of the biggest bank frauds in history https://t.co/QZ42Tx5hoX

— BBC Breaking News (@BBCBreaking) April 11, 2024