Ζαπορίζια: «Απαγορεύονται οι εχθροπραξίες γύρω από το πυρηνικό εργοστάσιο» – SOS IAEA για τις επιθέσεις με drone

Οι εχθροπραξίες γύρω από το πυρηνικό εργοστάσιο στη Ζαπορίζια έχουν σημάνει συναγερμό, με τον Διεθνή Οργανισμό Ατομικής Ενέργειας (ΔΟΑΕ/ΙΑΕΑ) να ζητά από Ουκρανία και Ρωσία να τις σταματήσουν για αποφυγή πυρηνικού ατυχήματος.

Τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από βομβαρδισμούς στην ουκρανική επαρχία, όπου σημειώθηκαν φονικά πλήγματα και χθες, όπως ανακοίνωσαν οι τοπικές αρχές. «Τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν και τρεις άλλοι τραυματίστηκαν» γνωστοποίησε ο επικεφαλής της περιφερειακής διοίκησης της Ζαπορίζια Ιβάν Φεντέροφ στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Το Κρεμλίνο δήλωσε σήμερα ότι οι ουκρανικές επιθέσεις με drone στον πυρηνικό σταθμό της Ζαπορίζια είναι πολύ επικίνδυνες. Βεβαίως το Κίεβο τις αρνείται.

«Είναι μια πολύ επικίνδυνη πρόκληση», δήλωσε ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ. «Είναι μια πολύ επικίνδυνη πρακτική που έχει πολύ, πολύ αρνητικές συνέπειες μακροπρόθεσμα. Δυστυχώς, το καθεστώς του Κιέβου συνεχίζει την τρομοκρατική του δραστηριότητα».

Η Ρωσία δήλωσε ότι η Ουκρανία χτύπησε τον πυρηνικό σταθμό της Ζαπορίζια, που ελέγχεται από τις ρωσικές δυνάμεις, τρεις φορές και απαίτησε να απαντήσει η Δύση, αν και το Κίεβο δήλωσε ότι δεν είχε καμία σχέση με αυτές.

Ανεξάρτητος παρατηρητής της διεθνούς υπηρεσίας επιβεβαίωσε τουλάχιστον τρία πλήγματα με drone κοντά στον έναν από τους έξι αντιδραστήρες και τα χαρακτήρισε ένα «σοβαρό περιστατικό που υπονομεύει την ακεραιότητα του συστήματος συγκράτησης του αντιδραστήρα».

«Τέτοιες απερίσκεπτες επιθέσεις αυξάνουν τον κίνδυνο για ένα μεγάλο πυρηνικό ατύχημα, πρέπει να σταματήσουν άμεσα» δήλωσε ο επικεφαλής του ΔΟΑΕ, Ραφαέλ Γκρόσι.

«Αυτή ήταν η πρώτη μεγάλη επίθεση στο σημείο από τον Νοέμβριο του 2022», πρόσθεσε. «Όπως είπα στον ΟΗΕ και το Συμβούλιο Ασφαλείας, κανείς δεν μπορεί να ωφεληθεί ή να λάβει οποιοδήποτε στρατιωτικό ή πολιτικό πλεονέκτημα χτυπώντας πυρηνικές εγκαταστάσεις. Απαγορεύεται» υπογράμμισε ο κ. Γκρόσι.

Today, for the first time since Nov 2022 & after I set out 5 basic principles to avoid a serious nuclear accident w/ radiological consequences,@IAEAorg’s #ISAMZ confirmed that at least 3 direct hits against ZNPP main reactor containment structures took place. This cannot happen.

— Rafael MarianoGrossi (@rafaelmgrossi) April 7, 2024