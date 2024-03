Ιλινόι: Επίθεση άνδρα με μαχαίρι – 4 νεκροί, τουλάχιστον 5 τραυματίες

Τέσσερις άνθρωποι, μεταξύ των οποίων και μια έφηβη, σκοτώθηκαν και τουλάχιστον πέντε τραυματίστηκαν σε επίθεση ενός άνδρα με μαχαίρι σε διαφορετικά μέρη του Ρόκφορντ, στο Ιλινόι, όπως ανακοίνωσαν οι αστυνομικές αρχές της πολιτείας.

Σύμφωνα με την αστυνομία, ένας 22χρονος ύποπτος συνελήφθη μετά τις επιθέσεις που στοίχισαν τη ζωή σε μια 15χρονη, μια 63χρονη και δύο άνδρες ηλικίας 49 και 22 ετών.

Στην ανακοίνωση των αρχών δεν αναφέρεται κάποιο πιθανό κίνητρο του υπόπτου.

