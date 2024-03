Μακελειό στη Μόσχα: Βίντεο καταγράφει την ανάκριση φερόμενου ως υπόπτου

Βίντεο με την ανάκριση φερόμενου ως υπόπτου που κρατείται από τις ρωσικές αρχές μετά το χθεσινό πολύνεκρο μακελειό στη Μόσχα κάνουν τον γύρο του διαδικτύου.

Υπενθυμίζεται πως η Ρωσία συνέλαβε 11 ανθρώπους, μεταξύ αυτών τέσσερις ύποπτους που εμπλέκονται άμεσα στο μακελειό.

Στα βίντεο, η αυθεντικότητα των οποίων δεν έχει επιβεβαιωθεί, διακρίνεται ο άνδρας να απαντάει στη ρωσική γλώσσα με βαριά προφορά σε μια σειρά ερωτήσεων. Αναφέρει πως έφυγε από την Τουρκία την 4η Μαρτίου και είχε λάβει οδηγίες από αγνώστους μέσω του Telegram για να διαπράξει την επίθεση με αντάλλαγμα χρήματα.

Moscow attacker questioning:

Full transcript.

He claims that he arrived from Turkey on March 4.

– What did you do at Crocus?

– Shot them.

– Whom? By whose instructions?

– Of people.

– For what?

– For money.

– For how much money?

– About half a million.

– Half a million of… pic.twitter.com/LCq1ZYPohP

