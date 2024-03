Μπάιντεν για Κέιτ Μίντλετον: «Προσευχόμαστε για την ανάρρωση της πριγκίπισσας»

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Τζο Μπάιντεν δήλωσε ότι «προσεύχεται» για την ανάρρωση της Κέιτ Μίντλετον, μετά την ανακοίνωση νωρίτερα από την σύζυγο του διαδόχου του βρετανικού θρόνου, πρίγκιπα Ουίλιαμ, ότι πάσχει από καρκίνο και έχει ξεκινήσει χημειοθεραπεία.

Σε ανάρτησή του στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης X, ο Αμερικανός πρόεδρος δηλώνει ότι μαζί με την σύζυγό του Τζιλ ενώνει τη φωνή του με «εκατομμύρια σε όλον τον κόσμο προσευχόμενος για την ανάρρωσή σας, πριγκίπισσα Κέιτ».

Jill and I join millions around the world in praying for your full recovery, Princess Kate. https://t.co/jtLp8Uo23d

— President Biden (@POTUS) March 23, 2024