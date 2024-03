Οργή στην Βρετανία: «Θα τολμούσε η Nike να αλλάξει τα εθνικά χρώματα των ΗΠΑ;» – Η «woke παρέμβαση»

H απόφαση της Nike να χρησιμοποιήσει ένα τροποποιημένο σχέδιο του Σταυρού του Αγίου Γεωργίου στις ποδοσφαιρικές φανέλες της Εθνικής ομάδας ποδοσφαίρου της Αγγλίας έχει εξοργίσει τους Βρετανούς, με τον Ρίσι Σούνακ και άλλους πολιτικούς παράγοντες να παίρνουν θέση κατά της αλλαγής.

Μάλιστα κάποιοι από τους επικριτές διερωτήθηκαν αν η εταιρεία θα τολμούσε να αλλάξει τα χρώματα των αστεριών και των λωρίδων στη φανέλα του αμερικανικού ποδοσφαίρου.

Η Nike, αποκάλυψε το νέο της σχέδιο αυτή την εβδομάδα, το οποίο όπως υποστήριξε είπε ότι αποτίει φόρο τιμής στην ανδρική ομάδα της χώρας που κέρδισε το Παγκόσμιο Κύπελλο το 1966.

Στη νέα φανέλα, έχουν αλλάξει τα χρώματα του Σταυρού του Αγίου Γεωργίου -εθνικό σύμβολο- ο οποίος κανονικά είναι κόκκινος σε λευκό φόντο. Πλέον το έμβλημα έχει αποχρώσεις του κόκκινου, του μπλε και του μωβ και βρισκεται στο πίσω μέρος του γιακά του πουκαμίσου.

Σύμφωνα με την Nike η σχεδίαση «μπλέκει την ιστορία με μια μοντέρνα αντίληψη του κλασικού».

Πολλοί ωστόσο κάνουν λόγο για απεικόνιση woke κουλτουρας στο βρετανικό σύμβολο. Ο όρος woke κουλτούρα – κουλτούρα της «αφύπνισης» ενάντια στις προκαταλήψεις και τα στερεότυπα-έχει αρνητική χροιά για πολλούς.

Fans should always come first, and it’s clear that this is not what fans want.

Our national heritage – including St George’s Cross – brings us together. Toying with it is pointless and unnecessary. https://t.co/QbIEZrrlnO

— Lucy Frazer (@lucyfrazermp) March 22, 2024