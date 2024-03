ΕΕ: Ξεκινά ενταξιακές διαπραγματεύσεις με τη Βοσνία-Ερζεγοβίνη

«To Ευρωπαϊκό Συμβούλιο αποφάσισε να ξεκινήσει ενταξιακές διαπραγματεύσεις με τη Βοσνία-Ερζεγοβίνη», ανακοίνωσε ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Σαρλ Μισέλ, με ανάρτησή του στο «Χ».

«Συγχαρητήρια! Η θέση της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης είναι στην ευρωπαϊκή οικογένεια. Η σημερινή απόφαση είναι ένα σημαντικό βήμα στην πορεία σας προς την ΕΕ. Τώρα η σκληρή δουλειά πρέπει να συνεχιστεί, ώστε η Βοσνία-Ερζεγοβίνη να προχωρήσει σταθερά, όπως επιθυμεί ο λαός της», τονίζει στην ανάρτησή του στο «Χ» ο Σαρλ Μισέλ.

The European Council has just decided to open accession negotiations with Bosnia and Herzegovina. Congratulations!

Your place is in our European family.

Today’s decision is a key step forward on your EU path. Now the hard work needs to continue so Bosnia and Herzegovina… pic.twitter.com/LyotNa5gGc

