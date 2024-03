ΕΕ: Συμφωνία για ενίσχυση 5 δισεκ. ευρώ για το ταμείο στρατιωτικής βοήθειας της Ουκρανίας

Οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης συμφώνησαν την Τετάρτη να παράσχουν 5 δισεκατομμύρια ευρώ (5,48 δισεκατομμύρια δολάρια) για στρατιωτική βοήθεια στην Ουκρανία ως μέρος της ανανέωσης ενός ταμείου βοήθειας της ΕΕ, δίνοντας έγκαιρη ώθηση στο Κίεβο καθώς οι δυνάμεις του αγωνίζονται ενάντια στη ρωσική εισβολή.

Οι πρεσβευτές των 27 χωρών-μελών της ΕΕ συμφώνησαν στην αναθεώρηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Ειρήνης (EPF) σε μια συνάντηση στις Βρυξέλλες μετά από πολύμηνη διαμάχη, με την Γαλλία και τη Γερμανία να βρίσκονται στο επίκεντρο του μεγάλου μέρους της συζήτησης.

«Το μήνυμα είναι σαφές: θα στηρίξουμε την Ουκρανία με ό,τι χρειαστεί για να επικρατήσει», ανάρτησε ο επικεφαλής της ευρωπαϊκής διπλωματίας, Ζοζέπ Μπορέλ, στο Χ μετά την απόφαση.

