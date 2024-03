ΗΠΑ: Εκατοντάδες διαδηλωτές απέκλεισαν αεροδρόμιο του Σαν Φρανσίσκο- Ζητούν τον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα

Κατάπαυση του πυρός στη Λωρίδα της Γάζας και τερματισμό της αμερικανικής στρατιωτικής βοήθειας στο Ισραήλ ζητούν οι εκατοντάδες διαδηλωτές που απέκλεισαν το διεθνές αεροδρόμιο του Σαν Φρανσίσκο.

Πλάνα από τη συγκέντρωση δείχνουν τους διαδηλωτές να κρατούν πλακάτ με συνθήματα όπως «Μόνιμη κατάπαυση του πυρός τώρα», «Σταματήστε τον κόσμο για τη Γάζα» και «Σταματήστε να εξοπλίζετε το Ισραήλ». Ένα τηλεοπτικό δίκτυο που συνεργάζεται με το ABC News έκανε λόγο για περισσότερους από 300 διαδηλωτές.

BREAKING: Palestine solidarity activists have shut down the San Francisco International Airport.

Activists are disrupting traffic and blocking gates using banners that say "Stop the World for Gaza," "Permanent Ceasefire Now" and "Stop Arming Israel." pic.twitter.com/8CRr4MLtJ2

