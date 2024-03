Nordic Response 24: Ξεκίνησε σήμερα η μεγαλύτερη άσκηση του ΝΑΤΟ – Για πρώτη φορά συμμετέχει και η Φινλανδία

«Πρεμιέρα» σήμερα για την μεγαλύτερη στρατιωτική άσκηση του φετινού χειμώνα στον Βορρά, την Nordic Response 24,η οποία θα διαρκέσει έως τις 15 Μαρτίου σε Φινλανδία, Νορβηγία, Σουηδία και Πολωνία.

Σημειώνεται ότι είναι η πρώτη στρατιωτική άσκηση στην οποία συμμετέχει η Φινλανδία, μετά την πρόσφατη ένταξή της στο ΝΑΤΟ.

🛡️ 20,000 troops from 9 Allies are exercising together in 🇵🇱 Poland, showing NATO is ready and able to protect our people and defend every inch of Allied territory.

Learn more about the defensive exercise, part of the #SteadfastDefender24 series ⤵️pic.twitter.com/mSDww5Jy3z

— NATO (@NATO) March 4, 2024