Τεστ DNA αποκάλυψε ότι ετοιμοθάνατος άνδρας ήταν ένας από τους πλέον καταζητούμενους Ιάπωνες

Ένα τεστ DNA αποκάλυψε ότι ένας 70χρονος, ο οποίος ισχυρίστηκε λίγες ημέρες πριν φύγει από τη ζωή ότι ήταν ένας από τους πλέον καταζητούμενους άνδρες της Ιαπωνίας, έλεγε τελικά την αλήθεια.

Λίγες ημέρες πριν τον θάνατό του στις 29 Ιανουαρίου, ο Σατόμι Κιρισίμα αποκάλυψε ποιος ήταν, λέγοντας στην αστυνομία ότι «επιθυμώ να συναντήσω τον θάνατό μου με το πραγματικό μου όνομα», σύμφωνα με το BBC.

Η ομολογία του έγινε αρχικά δεκτή με επιφυλάξεις. Τελικά, αξιωματούχοι επιβεβαίωσαν μέσω τεστ DNA ότι ο 70χρονος ήταν μέλος ομάδας, η οποία κρυβόταν πίσω από αρκετές βομβιστικές επιθέσεις στην Ιαπωνία προ περίπου 50 ετών, τη δεκαετία του 1970.

Το πώς ακριβώς παρέμεινε ελεύθερος για τόσο καιρό -αν και το πρόσωπό του, ως καταζητούμενος, βρισκόταν σε αφίσες σε όλη την Ιαπωνία- παραμένει αδιευκρίνιστο.

