Πρίγκιπας Ουΐλιαμ: Δεν πήγε στην κηδεία του νονού του, τέως βασιλιά Κωνσταντίνου

Δεν πήγε στην επιμνημόσυνη δέηση για τον εκλιπόντα τέως βασιλιά Κωνσταντίνο και νονό του, ο πρίγκιπας Γουίλιαμ λόγω προσωπικού θέματος ,όπως δήλωσε βασιλική πηγή στο CNN.

Ο πρίγκιπας της Ουαλίας, αναμενόταν να παραστεί στην εκδήλωση στο Κάστρο του Ουίνδσορ σήμερα

Η πηγή δεν διευκρίνισε γιατί έγινε αλλαγή σχεδίων την τελευταία στιγμή, αλλά πρόσθεσε ότι η Κέιτ, πριγκίπισσα της Ουαλίας – η οποία αναρρώνει μετά από εγχείρηση στην κοιλιακή χώρα τον Ιανουάριο – «συνεχίζει να είναι καλά».

Η Κέιτ έχει που απομακρυνθεί από τα φώτα της δημοσιότητας δεν αναμένεται να επιστρέψει στα καθήκοντά της πριν από το Πάσχα.

Ο βασιλιάς Κάρολος Γ‘ δεν παρέστη επίσης καθώς συνεχίζει τη θεραπεία του για τον καρκίνο. Ο 75χρονος μονάρχης αποκάλυψε πρόσφατα ότι τον έκαναν να δακρύσει τα πολλά μηνύματα υποστήριξης που έλαβε μετά τη διάγνωση της ασθένειάς του.

Two Kings and Five Queens were among the Royal Guests and Relatives at a Service of Thanksgiving for the life of the late King Constantine II of Greece at St George’s Chapel in Windsor Castle. https://t.co/QLtxJg4Cph

— The Royal Watcher (@saadsalman719) February 27, 2024