Ρωσία: Φυλάκιση 2,5 ετών για τον Ολεγκ Ορλόφ

Σε φυλάκιση 2,5 ετών καταδικάστηκε από δικαστήριο της Μόσχας ο Ολεγκ Ορλόφ, συμπρόεδρος της βραβευμένης με Νόμπελ Ειρήνης οργάνωσης ανθρωπίνων δικαιωμάτων Memorial.

Ο 70χρονος Ορλόφ, ο οποίος κατήγγειλε σε άρθρο του τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία, καταδικάστηκε για «δυσφήμιση» των ρωσικών ενόπλων δυνάμεων, σύμφωνα με το Associated Press.

Διεθνείς παρατηρητές κάνουν λόγο για πολιτική δίωξη και δίκη.

Η οργάνωση Memorial τιμήθηκε με το Νόμπελ Ειρήνης 2022, έναν χρόνο μετά την απαγόρευση της λειτουργίας της και τη διάλυσή της από το ρωσικό καθεστώς.

BREAKING: A Russian court sentences the co-chair of a Nobel-winning rights group to 30 months in prison https://t.co/WALsQLrzdz

— The Associated Press (@AP) February 27, 2024