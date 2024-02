Ουκρανία: 730 μέρες πάλης – «Θα νικήσουμε» το μήνυμα Ζελένσκι

Μήνυμα νίκης έστειλε ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι, σε βίντεο που έδωσε στη δημοσιότητα η ουκρανική προεδρία σήμερα, καθώς συμπληρώθηκαν δύο χρόνια από την έναρξη της ρωσικής εισβολής.

«Θα νικήσουμε» ανέφερε ο Ζελένσκι. «Παλεύουμε γι’ αυτό. Εδώ και 730 ημέρες από τη ζωή μας. Και θα νικήσουμε, την καλύτερη μέρα της ζωής μας», είπε από το στρατιωτικό αεροδρόμιο Γκοστομέλ, κοντά στο Κίεβο και θέατρο μιας σημαντικής μάχης με τους Ρώσους τις πρώτες μέρες της εισβολής.

Ο Ουκρανός πρόεδρος συνοδευόταν από δυτικούς ηγέτες που βρέθηκαν εκεί για την περίσταση, κυρίως την επικεφαλής της ιταλικής κυβέρνησης Τζόρτζια Μελόνι, η οποία προεδρεύει της G7, την πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν και τον Καναδό πρωθυπουργό Τζάστιν Τριντό.

«Πιστεύουμε ότι η Ουκρανία αγωνίζεται επίσης και για την δική μας ελευθερία αλλά και για το εθνικό μας συμφέρον», δήλωσε η Ιταλίδα πρωθυπουργός, η οποία πρόκειται να υπογράψει διμερή συμφωνία ασφαλείας με τον Ουκρανό πρόεδρο.

Μετά το Λονδίνο τον Ιανουάριο, το Κίεβο υπέγραψε τέτοιου είδους κείμενο, ιδιαίτερα με τη Γερμανία και τη Γαλλία. Συγκεκριμένα, αυτές οι συμφωνίες ασφαλείας μπορεί να αφορούν τη χορήγηση στρατιωτικού εξοπλισμού, διαλειτουργικού με αυτόν του ΝΑΤΟ, την εκπαίδευση των ουκρανικών δυνάμεων και την ενίσχυση της αμυντικής βιομηχανίας της Ουκρανίας.

Μήνυμα αλληλεγγύης προς την Ουκρανία έστειλαν νωρίτερα η πρόεδρος της Κομισιόν, ο πρωθυπουργός του Βελγίου, η πρωθυπουργός της Ιταλίας και ο πρωθυπουργός του Καναδά, από το αεροδρόμιο Αντόνοφ.

At the Wall of Remembrance, I pay my respects to the Ukrainians who made the ultimate sacrifice fighting for our values.

Freedom, democracy, the rule of law.

They are in our hearts and minds.

Their legacy lives on.

And it will shine through the day Ukraine wins this war. pic.twitter.com/2SeulZsNPe

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) February 24, 2024