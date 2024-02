ΗΠΑ: Πυροβολισμοί στην παρέλαση των νικητών του Super Bowl- Ένας νεκρός και 14 τραυματίες

Πυροβολισμοί σημειώθηκαν στο Κάνσας Σίτι του Μιζούρι, μετά από παρέλαση νίκης του Super Bowl, σύμφωνα με την αστυνομία.

Οι πυροβολισμοί «έπεσαν» δυτικά του σταθμού Union Station, κοντά στο σημείο όπου είχαν συγκεντρωθεί χιλιάδες άνθρωποι για την παρέλαση την Τετάρτη.

Η Πυροσβεστική του Κάνσας ανέφερε ότι ένας φίλαθλος έπεσε νεκρός, ενώ 14 τραυματίστηκαν με τρεις από τους αυτούς να βρίσκονται σε κρίσιμη κατάσταση.

Τουλάχιστον πέντε από τους τραυματίες μεταφέρθηκαν από τον σταθμό Γιούνιον Στέισιον στο Πανεπιστημιακό νοσοκομείο Υγείας στο Κάνσας Σίτι, σύμφωνα με τον εκπρόσωπο Κιθ Κινγκ, ο οποίος ανέφερε ότι δεν υπάρχουν πληροφορίες για τη φύση ή την έκταση των τραυματισμών. Το Τσίλντρενς Μέρσι Κάνσας Σίτι δεχόταν επίσης ασθενείς από το περιστατικό, αλλά δεν μπορούσε να γνωστοποιήσει τον αριθμό των τραυματιών, όπως δήλωσε η εκπρόσωπος του νοσοκομείου Λίσα Ογκουστίν.

Δύο ένοπλοι συνελήφθησαν, σύμφωνα με την αστυνομία.

Η πόλη γιόρταζε την κατάκτηση του Super Bowl από τους Kansas City Chiefs.

«Πυροβολισμοί ακούστηκαν δυτικά του σταθμού Γιούνιον κοντά στο γκαράζ και πολλοί άνθρωποι χτυπήθηκαν», ανέφερε η αστυνομία του Κάνσας σε μια πρώτη ανάρτηση στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης X. «Δύο ένοπλοι είναι υπό κράτηση για περισσότερη έρευνα».

Ο δήμαρχος του Κάνσας Σίτι ενημέρωσε πως όλα τα μέλη της αποστολής των Kansas City Chiefs – συμπεριλαμβανομένων αθλητών, προπονητών και λοιπού προσωπικού – είναι ασφαλή.

Βίντεο αυτόπτη μάρτυρα που δημοσιεύτηκε στις πλατφόρμες των μέσων κοινωνικής δικτύωσης δείχνει πανδαιμόνιο έξω από το σταθμό με δεκάδες ένστολους αστυνομικούς και δεκάδες περαστικούς να έχουν τραπεί σε φυγή προς την αντίθετη κατεύθυνση.

Another day in America- shots fired at Kansas City Chiefs Super Bowl championship celebration. It was a celebration, a parade, a joyful time…for God’s sake, when is this going to stop. pic.twitter.com/L337zc01sA

— Mike Sington (@MikeSington) February 14, 2024