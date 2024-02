Βασιλιάς Κάρολος: «Τα πηγαίνει εξαιρετικά καλά», λέει η Καμίλα

Ο βασιλιάς Κάρολος είναι σε «εξαιρετική κατάσταση», δήλωσε η βασίλισσα Καμίλα, ευρισκόμενη σε φιλανθρωπική εκδήλωση, λίγες μόλις ημέρες από τη γνωστοποίηση του καρκίνου από τον οποίο πάσχει ο βασιλιάς της Αγγλίας.

Η βασίλισσα είπε ότι ο Κάρολος τα πηγαίνει «εξαιρετικά καλά υπό αυτές τις συνθήκες» στην πρώτη της δημόσια δέσμευση μετά τα νέα που ανακοίνωσε το Μπάκιγχαμ.

Η βασίλισσα Καμίλα δήλωσε ότι ο σύζυγός της, ο οποίος υποβλήθηκε στην πρώτη του θεραπεία νωρίτερα αυτή την εβδομάδα, ήταν «πολύ συγκινημένος» από όλα τα μηνύματα υποστήριξης που έχει λάβει από το κοινό.

«Λοιπόν, τα πάει εξαιρετικά καλά δεδομένων των συνθηκών, είναι πολύ συγκινημένος από όλες τις επιστολές και τα μηνύματα που στέλνει το κοινό από παντού – αυτό είναι πολύ ενθαρρυντικό».

King Charles 'doing extremely well', says Queen https://t.co/BtKlejWn3u

— BBC News (UK) (@BBCNews) February 9, 2024